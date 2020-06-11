Мнение: О расизме и белых

11.06.2020, 16:54, Разное



Фото © Reuters.

Вот что хочется сказать в связи с американскими, а теперь уже и международными протестами из-за «дела Джорджа Флойда», скончавшегося в Миннеаполисе после жёсткого задержания белым полицейским. Посмотрите на заглавное фото внимательно.

Ничего странного не находите?

Да, на этой тусовке видимое большинство борцов за права темнокожих составляют люди с белыми светлыми лицами. Конечно, плохо, что явно или неявно существуют неравные права и возможности в зависимости от цвета кожи, и кто-то по этому признаку признаётся заведомо хуже другого. Но значит ли это, что маятник надо качать в обратную сторону?

Можно посмотреть на ЮАР после отмена апартеида. Главного борца с ним, темнокожего лидера Нельсона Манделу все политкорректно хвалят за то, что не дал повториться ситуации с Зимбабве, а точнее тогда ещё Родезии, когда было в огромном количестве вырезано белое население… И в результате когда-то процветающая Родезия превратилась в отсталую Зимбабве с развалившейся экономикой.

С ЮАР пока не так всё плохо. Просто теперь там тёмный апартеид. Как бы мягкий. Под эгидой темнокожим все должны. Примерно так формулируется эта позиция устами одного из тех, кто пользуется льготами чёрного апартеида.

Мои родители, мои дедушка и бабушка, мои прадедушка и прабабушка — они страдали. И я как молодой чернокожий южноафриканец до сих пор ощущаю последствия апартеида.

Официальная политика государства — так называемое BEE (Black Economic Empowerment) — перевести это можно как Расширение Экономических прав Чёрного населения. Например, согласно BEE на предприятии, в котором работает более 50 сотрудников, не менее половины должны быть темнокожими. Даже если нет квалифицированных специалистов.

При поступлении в университеты у чёрных (да, именно black, а не чернокожие или афроафриканцы) баллы для поступления существенно ниже, чем у других. Им выдается масса субсидий для покупки жилья и т. п. Преподаватели в университетах вынуждены часто учить совершенно неграмотных людей, которые не знают африкаанс или английский (обучение в ВУЗах происходит именно на этих языках). Очевидно, какие специалисты выходят.

Существует масса шуток на тему того, что быть чёрным в ЮАР выгоднее и удобнее, чем кем-либо ещё. Но это смех сквозь слёзы. C конца 1960-х до конца 1980-х Республика разрабатывала собственную космическую программу и создала, причём без помощи США или #СССР, собственную атомную бомбу. А в начале 2020-х окончательно стала страной третьего мира и сырьевым придатком первого (как и Россия, она является одной из богатейших стран по природным ресурсам). Уровень жизни населения невысок, а вот преступность, особенно расовая, резко выросла. ЮАР сегодня – одна из самых криминальных стран мира. Естественно, с особым цинизмом удовольствием чёрные грабят белых.

Вокруг городов выросли огромные тауншипы — стихийные поселения с самодельными, из подручных средств домами. Тамошние жители воруют электричество с близлежащих шоссе, да и вообще тащат всё, что могут. Например, днём на магистралях не выключают свет, чтобы провода не воровали на цветной металл. Совсем не прочь темнокожие обитатели новых трущоб и поживиться грабежом. Например, всех белых специалистов, прибывающих в ЮАР по работе, обязательно предупреждают о писаных кровью правилах безопасности:

1. Не носить с собой наличные, не выкладывать на виду, даже дома, электронную технику.

2. Женщинам – не носить блестящие украшения, иначе можно остаться без ушей и пальцев.

3. Не сидеть в машине с открытой дверью, на шоссе стараться не опускать стекла автомобильных окон.

4. Никогда, ни при каких условиях не останавливаться вне города на дороге в ответ на просьбу подвезти. А в городах по возможности не тормозить на красный, если вокруг слишком много болтающихся чернокожих: могут разбить стёкла, выпихнуть из машины всех и угнать – ещё хорошо, если обойдётся без жертв.

И пусть всё перечисленное звучит ужасно неполиткорректно. Однако это и есть суровая правда жизни в стране, где белые сначала добровольно уступили всю #власть «темнокожим братьям», а затем вынуждены были бежать: доля белого населения в ЮАР со времён отмены апартеида уменьшилась с 30% до 10%. В итоге в плане технологий, образования, науки т.п. страна сильно откатилась назад и сейчас, как Россия – наследие Советского Союза, активно эксплуатирует достижения эпохи апартеида. Самый большой достигнутый прогресс – хорошо налажена «отвёрточная» сборка автомобилей. Которые затем экспортируются в Японию и Австралию.

Так неужели достаточно печальный опыт Южной Африки ничему не учит новых борцов за лучшую жизнь для негров?