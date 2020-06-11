Бузова призналась в любви Успенской: «Ты поешь как соловей»

11.06.2020, 16:53, Разное

Ольга Бузова пояснила о своей дружбе с Любовью Успенской. Певица призналась в любви к «королеве шансона» словами из популярной песни «ты поешь, как соловей».

Артистки давно дружат и неоднократно записывали дуэтные песни. В новой публикации на странице своего аккаунта в Instagram телеведущая и певица пояснила о своем отношении к Успенской, вспомнив при это хит из репертуара Михаила Шуфутинского.

При этом молодая коллега вспомнила сравнила пение Успенской с соловьиным. По признанию Бузовой, они часто общаются по What’s App по ночам, также рада артистка каждой встрече во время гастрольных перелетов в аэропортах. А недавно две звезды российской эстрады вместе записали видео для сервиса TikTok.

Стоит отметить, что в жизни Успенской сейчас не лучшие времена из-за ссоры с дочерью. Бузова же после продолжительного одиночества наконец-то обрела счастье с Давидом Манукяном, модным блогером. Певица мечтает о свадьбе и планирует родить от любимого мужчины малыша.