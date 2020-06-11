Американский журналист назвал унижением преклонение колен полицейскими в США

11.06.2020, 16:53, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов США перебарщивают с преклонением колен в знак солидарности с участниками акций против расизма, этот жест является унизительным и превратился в театральщину, сообщил американский журналист и политический обозреватель Майкл Бом.

«Есть люди, которые не очень любят полицейских. Может быть, они были жертвами произвола и в глубине души злорадствуют, что полицейские на коленях, в этом действительно есть элемент унижения. Злые, озлобленные люди, которые не очень любят полицейских, смакуют эту картину, поскольку это слишком далеко зашло. Я не исключаю такого варианта», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Бома, сейчас ценность такой акции нивелировалась.

«Вначале я думал, что это неплохая акция. Полицейские действительно показали солидарность с людьми, которые против расизма, что 99% их состава не расисты, не садисты и против полицейского произвола. Но сейчас это уже превращается в некий карнавал и театральщину, опошляется. Немножко перебарщивают с этим жестом, и теряется весь смысл», – считает журналист.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что погромщики-бунтовщики смотрят на преклонение перед ними полиции на колено снисходительно, и при этом уверены, что эти жесты лицемерны.

Генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов сообщил газете ВЗГЛЯД, что, ставя на колени перед протестующими своих офицеров, американские шерифы пытаются поднять свой статус в глазах общественного мнения, чтобы в дальнейшем их переизбрали еще на один срок.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов также объяснил такое поведение силовиков приказами начальства.