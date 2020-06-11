 

Россия нарастила золотовалютные резервы

11.06.2020, 16:48, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ за период с 29 мая по 5 июня увеличились на 0,2% (или на 1,3 млрд долларов) и составили 565,2 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

Рост произошел «в результате положительной валютной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», передает ТАСС.

Напомним, золотовалютные резервы РФ по состоянию на 29 мая 2020 года сократились до 563,9 млрд долларов.



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