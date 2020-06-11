Мажорная соната Моцарта облегчает течение эпилепсии

11.06.2020, 16:45, Разное



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Ученые подтвердили, что Соната для двух фортепиано в ре мажоре (K. 448) Вольфганга Амадея Моцарта может облегчать течение эпилепсии. Новое исследование опубликовано в Epilepsia Open.

«В течение последних 15-20 лет мы много слышали о том, что прослушивание одной из композиций Моцарта приводит к уменьшению количеству приступов у страдающими эпилепсией. Но до сих пор оставался открытым вопрос, будет ли улучшаться состояние людей, которые будут слушать другую музыку, контрольное произведение», – сообщила доктор Марджан Рафайи (Marjan Rafiee) из Западной больницы Торонто, ведущий автор исследования.

В течение всего исследования участники вели дневники приступов. Исследование показало, что ежедневное прослушивание сонаты Моцарта действительно делает приступы эпилепсии менее частыми.

Ученые считают, что «ежедневное прослушивание Моцарта может считаться дополнительным терапевтическим методом для уменьшения количества припадков у людей с эпилепсией». Они напомнили, что медикаментозное лечение дает недостаточный эффект примерно у 30% пациентов.