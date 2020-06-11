 

В Алуште повесили поздравительный баннер с ошибкой в слове “Россия”

11.06.2020, 16:31, Новости дня

Поздравление с ошибкой. В Алуште на фасаде культурно-досугового центра "Подмосковье" разместили баннер с одной буквой "с" в слове "Россия". На написание обратили внимание жители города — начали активно обсуждать инцидент в соцсетях и делиться фотографиями. 

"Баннер успел провисеть буквально минут 20. Как только мы заметили, сразу же дали команду его убрать", – рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.

Также она уточнила, что через 3 часа баннер заменили, а замглавы администрации получил выговор. Об этом сообщает служба информации "Вести.Севастополь".

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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