 

Чемпионат MotoGP будет состоять из 13 этапов. Четыре гонки под вопросом

11.06.2020, 16:30, Новости дня

Организаторы главного турнира в мировом мотоспорте – первенства MotoGP, — опубликовали календарь нынешнего, укороченного из-за пандемии коронавируса, сезона. Он стартует 19 и 26 июля сдвоенным этапом на автодроме в испанском Хересе и будет состоять как минимум из 13 гонок.

Сдвоенными также будут гонки в австрийском Шпильберге (16 и 23 августа), итальянском Мизано (13 и 20 сентября), испанских Арагоне (18 и 25 октября) и Валенсии (8 и 15 ноября). Кроме этого, этапы пройдут в Чехии (9 августа), Каталонии (27 сентября) и Франции (11 октября). Проведение Гран-при Аргентины, США, Таиланда и Малайзии должно быть подтверждено до 31 июля, но эти гонки остаются под вопросом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Цена нефти Brent упала ниже 41 доллара за баррель

08.06 / Общество: Регистр сведений о россиянах будет самообновляться

31.05 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

07.06 / Нацгвардия покидает Вашингтон

17.05 / Бельгийские врачи устроили «коридор презрения и позора» премьер-министру

21.04 / “Пусть сама и шьет”: Пушков ответил чиновнице, предложившей врачам шить бахилы

06.06 / Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

02.06 / Роспотребнадзор предостерег от мошенников в условиях коронавируса

23.04 / Спутники Starlink решили защитить «зонтиками от Солнца»

25.04 / Российские специалисты вернулись с космодрома Куру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска