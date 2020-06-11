 

Бар, где приходили следственные действия по делу Ефремова, закрыт

11.06.2020, 16:30, Новости дня

Столичный бар Ulysses, где, по предварительным данным, проводил время актер Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, сейчас закрыт.

В настоящее время заведение закрыто. На звонки в дверь никто не отвечает. На входе в заведение размещена информация, что паб может предложить свою продукцию через службы доставки, передает РИА «Новости».

Примечательно, что рядом с пабом, где якобы отдыхал Ефремов, находится отдел полиции по району Арбат.

Между тем у дома, где обвиняемый находится под домашним арестом, продолжают дежурить журналисты на фоне слухов о том, что в четверг Ефремова могут вызвать на допрос по новому делу – о сбыте наркотиков.

Ране сообщалось, что из московского бара Ulysses, где, по предварительной информации, проводил время Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, пропали записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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