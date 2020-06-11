Путин потребовал обеспечить полную безопасность для иностранных гостей парада Победы

11.06.2020, 16:30, Новости дня

Для иностранных гостей парада победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. Подтверждение о намерении посетить Москву получено от 12 иностранных лидеров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Начать хотел бы с вопросов подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне. Мы обсуждали возможность проведения этого мероприятия торжественного в разных форматах. Я вижу, что Сергей Викторович Лавров уже информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами», – сказал президент в начале совещания, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.