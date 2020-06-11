Первый за 56 дней случай коронавируса выявили в Пекине

11.06.2020, 16:16, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Пекине за 56 дней, COVID-19 выявлен у 52-летнего мужчины, который в последние две недели не выезжал из города, сообщил замглавы администрации района Сичэн Мяо Цзяньхун.

«Мужчина по фамилии Тан, проживающий в районе Сичэн, 10 июня обратился в местную больницу с повышенной температурой, у него был озноб и слабость, однако не было кашля, боли в горле или чувства стеснения в груди. В последние две недели у него не было истории поездок за пределы Пекина и не было тесных контактов с приезжими», – передает РИА «Новости» слова Мяо Цзяньхуна.

Он отметил, что тест на нуклеиновую кислоту коронавируса показал положительны результат, после чего пациенту окончательно поставили диагноз COVID-19. Двое его членов семьи также помещены в больницу под наблюдение. До сих пор неизвестно, где он мог заразиться.

Уточняется, что мужчина по дороге в больницу и в больнице все время носил защитную маску, сейчас он изолирован и проходит лечение в больнице Дитань.

В настоящее время специалисты проводят тщательное эпидемиологическое расследование в районе Сичэн, включая отслеживание источника заражения, проверку всех, кто в последние недели приехал из-за границы или из районов Китая с высоким уровнем эпидемиологического риска.

В свою очередь заместитель главы пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо отметила, что этот случай напомнил о том, что вероятность заражения в Пекине по-прежнему существует, а также о необходимости учитывать серьезность, сложность и непредсказуемость ситуации в области профилактики и контроля за распространением заболевания в столице Китая.

Напомним, 6 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал новый коронавирус «очень плохим подарком из Китая».