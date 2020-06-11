 

«Позорный полк» по примеру Навального продолжил оскорблять ветерана

11.06.2020, 16:16, Новости дня

Соратники Алексея Навального в своих чатах продолжают оскорблять ветеранов, как это сделал сам блогер. Тем временем к штабам блогера в разных городах приходят люди и обвиняют Навального в реабилитации нацизма, а его сторонников причислят к «Позорному полку».

В Сети появились скриншоты из чатов соратников Навального, судя по перепискам, они искренне не понимают, что не так с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны, передает «Ридус».

В частности, один из участников чата удивился тому, «че так *** (нецензурный синоним слова «вступились» – прим. ВЗГЛЯД) все за старика». Он заявил, что поддерживает призыв Навального «таких предателей и продажных хренов называть своими именами».

Еще один участник чата посетовал на то, что «ветераны стали массово прям обижаться на Навального». «Я не пойму, а че не то он сказал?» – задается вопросом он (орфография автора сообщения сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

«Да дофига обидчивые все стали. Прям их два слова в чужом твите могут оскорбить. Это он еще мягко. Я бы на его месте нахер всех разнес», – ответил еще один участник чата.

В обсуждении ветерана называют «реально продажным предателем» и признаются, что не видят повода для претензий в адрес Навального в этой связи.

Тем временем у штабов Навального в разных городах проходят одиночные пикеты: активисты обвиняют блогера в реабилитации нацизма, а его сторонников называют «позорным полком». Пикеты прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Твери и Ростове. Ранее неравнодушные активисты пикетировали и московскую квартиру Навального.

Также стало известно о том, что ветеран Великой Отечественной Георгий Степанович Мосин обратился к активистам с просьбой возбудить уголовное дело против Навального.

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального.

В Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи.



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