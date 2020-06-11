 

Асад сменил премьера Сирии

11.06.2020, 16:16, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад освободил от должности премьера страны Имада Хамиса, исполняющим обязанности назначен министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус, информирует пресс-служба сирийского лидера.

«Асад назначил Хусейна Арнуса премьер-министром вдобавок к нынешней должности. Правительство продолжит работу, пока не состоятся выборы нового парламента», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Причины, по которым Асад решил сменить премьера, не называются.



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