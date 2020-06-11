Дело Стерненко. СБУ заявила, что активист гнался за нападавшим, поэтому о самообороне не может быть и речи

11.06.2020, 16:15, Новости дня

Служба безопасности Украины считает, что версия о том, что одесский активист Сергей Стерненко в 2018 году совершил убийство в рамках самообороны, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте СБУ.

“Как свидетельствуют материалы дела, действительно, можно говорить о том, что [нападавшие на Стерненко] Иван Кузнецов и Александр Исайкул имели целью запугать и нанести ему телесные повреждения. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой наносил удары ножом. В результате Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота. Такие действия Стерненко могут соответствовать понятию “необходимая оборона”, – сказано в заявлении.

Однако, считают в СБУ, “его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию”.

“Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным – его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 м от места первой стычки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ранений не наносил, не соответствуют действительности”, – утверждают в СБУ.

В связи с этим Стерненко было предъявлено подозрение в совершении умышленного убийства.

“Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил”, – заявили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что “ни одно расследование не может быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов”.

24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия Стерненко объявили сегодня утром.