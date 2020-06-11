ЦИК Украины признал избранным народным депутатом Маслова из “Слуги народа”

11.06.2020, 16:15, Новости дня

Народным депутатом Украины от “Слуги народа” Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Дениса Маслова. Об этом 11 июня проинформировал сайт Центризбиркома.

“Верховная Рада Украины своим постановлением, поступившим в ЦИК, досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ткаченко Александра. …в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Поэтому комиссия признала избранным народным депутатом …Маслова Дениса”, – говорится в сообщении.

В Центризбиркоме рассказали, что член партии “Слуга народа” Маслов родился в 1983 году, живет в Днепре, имеет высшее образование и руководит ООО “Авин Трейд”.

Эта фирма, по данным сервиса YouControl, занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

В списке “Слуги народа” на выборах в июле 2019 года Маслов был на 138 строчке.

4 июня 2020 года Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины.