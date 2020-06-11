 

Пентагон решил выделить Украине еще 250 млн долларов военной помощи

11.06.2020, 16:08, Новости дня

США собираются предоставить Украине в 2020 финансовом году помощь в 250 млн долларов для укрепления военного потенциала страны, говорится в заявлении Пентагона.

«Министерство обороны объявило сегодня о своих планах [выделения] 250 млн долларов в 2020 финансовом году на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины», – передает ТАСС заявление Пентагона.

Указывается, что это решение укрепляет «давние отношения между США и Украиной в сфере обороны». Украина названа «ключевым партнером» США на «переднем крае стратегической конкуренции с Россией».

В конце мая Пентагон заявил, что готов предоставить дополнительную военную помощь Украине на сумму 125 млн долларов.

Также сообщалось, что США передали Украине военное и медицинское оборудование на сумму более 25 млн долларов для использования «в зоне операции в Донбассе». 



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