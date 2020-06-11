Далай-лама записал дебютный альбом к своему 85-летию

11.06.2020, 16:05, Разное

Далай-лама XIV 6 июля отпразднует свой 85-й день рождения. И подарок к юбилею себе и своим поклонникам он уже подготовил. Духовный лидер последователей тибетского буддизма записал свой первый музыкальный альбом – Inner World. Релиз состоится в начале следующего месяца. Впрочем, первый трек – Compassion – уже можно послушать на некоторых стриминговых платформах. Эта композиция основана на одной из популярных буддистских молитв.

Inner World будет представлять из себя сборник мантр и поучений далай-ламы XIV, зачитанных под музыку. Над альбомом вместе с далай-ламой работала Анушка Шанкар, сводная сестра певицы Норы Джонс и дочь композитора Рави Шанкара. Всего при записи Inner World было использовано более 30 инструментов, а работа над пластинкой заняла без малого 5 лет.

К слову, это не первый раз, когда далай-лама XIV вступает на музыкальную дорожку. В 2015 году он принял участие в музыкальном фестивале в Гластонбери. Он хоть и не пел, зато произнес пламенную речь о самосознании, образовании и демилитаризации. Вместе с ним на сцену вышла Патти Смит, которая предложила всем собравшимся поздравить далай-ламу с приближающимся днем рождения и спеть Happy Birthday.

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