Анна Кендрик вспомнила о съемках фильма “Сумерки”: “Мне хотелось убить каждого на площадке”

11.06.2020, 16:05, Разное

Анна Кендрик приняла участие в съемке видеорубрики Career Timeline для YouTube-канала американского журнала Vanity Fair. Актриса сейчас продвигает новый многосерийный проект HBO Max “Личная жизнь” (Love Life), но в ролике она говорит не только о нем. Кендрик вспомнила интересные детали съемок почти каждого фильма со своим участием, и в частности она рассказала о популярной саге “Сумерки”, в которой сыграла одноклассницу главной героини в исполнении Кристен Стюарт. От первого фильма у Анны остались не самые позитивные воспоминания:

Первый фильм мы снимали в Портленде, Орегон, и все, что я помню, – там было очень холодно и безрадостно. Я также помню, что мои конверсы были постоянно сырыми, и… Вы знаете, меня окружала группа прекрасных людей и я уверена, мы смогли бы подружиться в другое время, но в тот момент я хотела убить каждого! Хотя в то же время в этом было и что-то нас всех объединяющее. По типу того, когда вы вместе переживаете какое-то непростое событие, где вам нужно выжить – вроде ситуации с заложниками, и после этого вы точно будете связаны этим всю жизнь.

Анна Кендрик и Кристен Стюарт в первом фильме “Сумерки”

Также Кендрик отметила съемки фильмов “Сумерки. Сага. Затмение” и “Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1”. По словам актрисы, ей сложно сказать, чем именно запомнилась работа над каждым из этих проектов, так как постепенно ее задача свелась к одному – “испытывать симпатию к этой семье бледных людей, которые никогда не едят”. Тем не менее Анна вспомнила, что в третьем фильме она произносила речь на школьном выпускном.

Я еще думала тогда, почему мне доверили эту речь и представили лучшей выпускницей школы? Очевидно, что моя героиня была не самой усердной ученицей. Но, вы знаете, продюсеры хотели, чтобы я хоть что-то делала. И я точно следовала сценарию, но после выхода фильма многие люди говорили: “О, та речь, что ты произносишь в третьем фильме, очень милая и вдохновляющая”. Но клянусь, секрет только в том, что одновременно с моей речью вы видите реакцию на нее Кристен Стюарт, и именно это трогает и вдохновляет. Я-то всего лишь прочитала речь по сценарию, а вот Кристен – очень талантливая. Но люди говорят “Твоя речь просто прекрасна!”, и мне приходится отвечать: “Да нет, это все из-за нее, она хорошая актриса”.

Тот самый кадр с Кристен СтюартВ четвертом фильме Анне снова пришлось произносить речь, но уже на свадьбе Эдварда и Беллы:

И снова мой текст включал что-то вроде “Хммм, эти люди такие странные”. Но это была уже финальная сцена для всей съемочной группы, а я пришла поработать на неделю-две. И вот вся группа отдавала свои пот, кровь и слезы для этого проекта на протяжении нескольких месяцев, а я появилась в конце и закричала “Ребята, мы сделали это!”.

Героиня Анны Кендрик на свадьбе Беллы и Эдварда