 

Святослав Вакарчук объявил об уходе из Рады и сложении полномочий депутата

11.06.2020, 16:00, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший лидер партии “Голос” и фронтмен группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук объявил о сложении полномочий народного депутата.

“Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение”, – сообщил Вакарчук.

Он уточнил, что политическую карьеру заканчивать не собирается, у его партии “впереди огромные планы” и большой просветительский проект, подробности которого Вакарчук не назвал. 

Издание LB.ua пишет, ссылаясь на свои источники, что после назначения Киры Рудик в марте 2020 года главой партии “Голос” Вакарчук полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. Также у него были разногласия с однопартийцами из-за фигуры главы МВД Арсена Авакова – некоторые члены партии требовали отставки министра.

Святослав Вакарчук основал партию “Голос” в 2019 году для участия в парламентских выборах. Тогда партии удалось пройти избирательный порог, набрав 6,40% голосов.

В 2007 году Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады от партии “Наша Украина – Народная самооборона”. Через полгода после назначения он сложил полномочия, не подав ни одного законопроекта.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Корнавирус SARS-CoV-2 совсем не такой злой, как показалось сначала – американский вирусолог

27.04 / Шмыгаль: Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

11.05 / “Пафос и наигранность”. Украинский боксер прокомментировал религиозность Усика и Ломаченко

20.04 / Создан способ предсказания человеческой смерти

23.04 / В Украину возвращаются врачи, которые помогали Италии бороться с COVID-19

18.05 / Франция построит авианосец нового поколения на замену «Шарль де Голлю»

25.05 / Диетолог назвала продукты для похудения после самоизоляции

05.05 / На подмосковной трассе нашли одинокую чертырехлетнюю девочку

06.05 / Фридом Хаус: Украина улучшила показатели демократического развития страны 

04.06 / В “Агро Газ Трейдинг” заявили, что у компании отсутствует задолженность перед Одесским припортовым заводом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска