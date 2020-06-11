Святослав Вакарчук объявил об уходе из Рады и сложении полномочий депутата

11.06.2020, 16:00, Новости дня

Бывший лидер партии “Голос” и фронтмен группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук объявил о сложении полномочий народного депутата.

“Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение”, – сообщил Вакарчук.

Он уточнил, что политическую карьеру заканчивать не собирается, у его партии “впереди огромные планы” и большой просветительский проект, подробности которого Вакарчук не назвал.

Издание LB.ua пишет, ссылаясь на свои источники, что после назначения Киры Рудик в марте 2020 года главой партии “Голос” Вакарчук полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. Также у него были разногласия с однопартийцами из-за фигуры главы МВД Арсена Авакова – некоторые члены партии требовали отставки министра.

Святослав Вакарчук основал партию “Голос” в 2019 году для участия в парламентских выборах. Тогда партии удалось пройти избирательный порог, набрав 6,40% голосов.

В 2007 году Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады от партии “Наша Украина – Народная самооборона”. Через полгода после назначения он сложил полномочия, не подав ни одного законопроекта.