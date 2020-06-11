Мэрия Москвы раздаст миллион призов за участие в голосовании по поправкам в Конституцию

11.06.2020, 16:00, Новости дня

Мэрия Москвы c 25 июня запустит программу “Миллион призов”, направленную, как утверждают власти, на “стимулирование потребительского спроса”. Участниками акции смогут стать те москвичи, которые участвовали в голосовании по поправкам в Констритуцию, сообщили в мэрии.

В рамках программы москвичи получат подарочные сертификаты – их можно будет обменять на товары, услуги или скидки в более чем трех тысячах магазинов. Власти ожидают, что будет выдано более 2 млн сертификатов. Их начнут раздавать в день начала досрочного голосования по поправкам в Конституцию – 25 июня. Потратить их можно будет до 31 декабря 2020 года.

“Правила участия в этой акции следующие: каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательные участки и проголосует, получит уникальный цифровой код, и будут разыграны баллы”, –рассказал руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. Эти баллы затем можно будет обменять на портале “Активный гражданин”.

Как сообщили РБК в пресс-службе сети продуктовых супермаркетов “Азбука Вкуса”, номинал сертификатов составит от 1 тысячи рублей до 4 тысяч ($14 – $57). Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджетных средств.

“Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд рублей, которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города”, – сообщил Немерюк. Он добавил, что “такие программы проходят практически по всему миру, их очень много, когда правительство дает различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу выйти из рецессии”. Примеры конкретных стран чиновник не назвал.

Ранее власти Урала и Бурятии хотели запустить розыгрыш призов во время голосования по поправкам к Конституции. В Бурятии планировалось разыграть две квартиры в центре Улан-Удэ, четыре машины, трактора, 40 наименований бытовой техники, 300 миллионов рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий.

В Красноярском крае разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 машин и 50 смартфонов. Бланки для участия в лотерее будут выдавать в специальных пунктах возле участков для голосования. Организаторы указывают, что викторина направлена на то, чтобы “научиться использовать конституционно закрепленные права и возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод”.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, также с 25 июня можно будет голосовать досрочно. В числе поправок – “обнуление” сроков Владимира Путина, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года, закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.