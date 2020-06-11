 

Судмедэксперты прокомментировали известие о попытке самоубийства Ефремова

11.06.2020, 15:54, Разное

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов мог совершить попытку самоубийства после чудовищной аварии, которая произошла по вине актера. На его теле обнаружили багровые раны.

Утром 9 июня домой к Ефремову приезжали сотрудники скорой помощи, которые, в свою очередь, вызвали психиатров. Михаил Олегович уверял, что ничего не помнит, поэтому не может сказать точно – мог ли он покончить с собой.

Завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Пиголкин объяснил, что раны появились во время аварии. Из-за резкого торможения сработали ремни безопасности, которые жестко зафиксировали Ефремова на месте.

Кандидат медицинских наук Эдуард Туманов и вовсе удивился, что артист смог проехать столько времени. Судя по тому, насколько пьян был Ефремов, он вполне мог устроить аварию практически сразу, как сел за руль.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 10:20 PDT

Напомним, пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центр Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм. Таганский суд решил, что артист должен находиться два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.



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