Алкоголь разрушил жизни звезд сериала “Граница. Таежный роман”: Ефремов, Башаров, Панин

11.06.2020, 15:54, Разное

В сериале “Граница. Таежный роман” актеру Андрею

Панину досталась роль майора Вячеслава Ворона. Артист умер в марте 2013 года.

По данным полиции, незадолго до кончины Андрей выпивал. Экспертиза установила 1,8

промилле алкоголя в крови знаменитости.

Следствие утверждало, что Панин скончался, ударившись

головой об унитаз. С официальным заявлением правоохранительных органов не согласен

друг знаменитости Борис Полунин. Приятель полагает, что травмы актеру нанесли

на улице, возможно, было избиение. Ранее в интервью Полунин говорил, что следы

крови были во всех комнатах, тело Панина лежало на кухне, зачем-то

столом была

подперта балконная дверь – все это вызывает подозрения.

Рядового Николая Жигулина в “Границе” сыграл Алексей Панин.

В последнее время артист знаменит не ролями, а скандалами, в которые постоянно

влипает. Долгое время Алексей воевала с экс-супругой Юлией Юдинцевой за право общаться

с дочерью, о чем активно писала пресса. Артист публично заявлял, что хочет

уехать за рубеж на ПМЖ и называл соотечественников “злобными

уродцами”, также пытался наложить на себя руки после расставания с

Людмилой Григорьевой. При желании в Сети можно найти видеозаписи, на которых

запечатлены извращенные сексуальные утехи Алексея Панина, а также кадры, где он

бегает в женском белье по улице.

Александр Митта долго сомневался, прежде чем утвердить

Михаила Ефремова на роль. Незадолго до начала съемок у артиста умер отец.

Режиссер опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака.

В итоге Ефремов все же попал в проект.

Поклонники сериала “Граница. Таежный роман” хорошо

помнят его персонажа лейтенанта Алексея Жгута. Герой был слабохарактерным,

пьющим и азартным человеком. Пагубное пристрастие разрушало жизнь Жгута. Спустя

годы алкогольная зависимость изменит жизнь и самого Михаила Ефремова. 8 июня в Москве

автомобиль, которым управлял актер, врезался в ВАЗ. Находящийся в фургоне водитель скончался. Полиция задержала звезду кино. В крови актера нашли следы

алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Михаил Ефремов будет

находиться под домашним арестом до 9 августа. Знаменитости грозит от пяти до 12

лет тюрьмы.

Пристрастие к спиртному виляет на жизнь другой звезды картины

“Граница. Таежный роман” Марата Башарова. В сериале артист сыграл лейтенанта

Ивана Столбова. Второй и третий брак знаменитости распались из-за рукоприкладства.

Актриса Екатерина Архарова развелась с артистом после того, как оказалась в

больнице с переломом носа и сотрясением мозга. Травы женщине нанес Башаров.

История повторилась со следующей супругой знаменитости, Елизаветой Шевырковой.

По словам последней, Башаров под воздействием алкоголя становится жестоким.