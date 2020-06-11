Дочь Ефремова объяснила появление аккаунта с номером отца в Telegram

11.06.2020, 15:53, Новости дня

У актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом, телефона сейчас нет, сообщила его дочь Анна-Мария в ответ на слухи о появлении в Telegram аккаунта с номером актера.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», – написала девушка в Twitter.

По ее словам, регистрация номера Ефремова в мессенджере может означать, что его телефон находится либо у менеджера, либо у жены.

Напомним, сим-карта актера Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, была использована для входа в Telegram.

В понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.