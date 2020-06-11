 

Дочь Ефремова объяснила появление аккаунта с номером отца в Telegram

11.06.2020, 15:53, Новости дня

У актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом, телефона сейчас нет, сообщила его дочь Анна-Мария в ответ на слухи о появлении в Telegram аккаунта с номером актера.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», – написала девушка в Twitter.

По ее словам, регистрация номера Ефремова в мессенджере может означать, что его телефон находится либо у менеджера, либо у жены.

Напомним, сим-карта актера Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, была использована для входа в Telegram.

В понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Шестеро воспитанников воронежского Дома ребенка заболели COVID-19

27.04 / В Сербии введут комендантский час на майские праздники

03.05 / Разведки пяти стран обвинили Китай в уничтожении доказательств вспышки COVID-19

27.05 / Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы в США

08.05 / Будущее договора СНВ-3 остается неясным

28.05 / График прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

14.04 / Московская патриархия разрешила освящать куличи дома

10.06 / МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2 процентов

29.04 / Нефть подорожала, отыгрывая потери в начале недели

18.04 / Онищенко раскритиковал “дядек, потерявших контроль над собой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска