Этап Кубка мира по каноэ спринту пройдет в Барнауле

11.06.2020, 15:53, Новости дня

Этап Кубка мира по каноэ спринту, на котором будут разыграны олимпийские лицензии для участия в Олимпиаде в Токио, в 2021 году пройдет в Барнауле. Эксперты уверены, что для Алтая и всей Сибири это станет большим событием, которое привлечет в регион иностранных туристов.

Состязания состоятся в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это одни из самых статусных международных соревнований по гребле, которые проводились в РФ и СССР, пишет «Советский спорт».

Выбор Барнаула для проведения соревнований стал результатом системной подготовительной работы города. Так, в 2018 году в столице Алтайского края был проведен «Кубок чемпионов» с участием ведущих спортсменов мира из 24 стран. Высокий уровень организации соревнований, уникальные природные условия, а также сибирское гостеприимство произвели впечатление на участников соревнований и руководство Международной федерации каноэ (ICF), говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В это непростое время нам выпал шанс показать всему гребному сообществу новое место для проведения международных соревнований», – сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

По его словам, гребной канал в Барнауле – один из лучших в Западной Сибири спортивных объектов, соответствующий всем требованиям, предъявляемым Международной федерацией каноэ к местам проведения соревнований мирового уровня по этому виду спорта. «Мы с готовностью принимаем вызов и уверены, что сибиряки покажут высокий класс организации состязаний, который по достоинству оценят ведущие спортсмены мира. Мы благодарим губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко и председателя нашей региональной федерации Юрия Вениаминовича Шамкова за ту большую работу, которую они проделали по подготовке гребного канала к лицензионному этапу Кубка мира – 2021», – добавил Архипов.

Руководство Алтайского края уверено, что Кубок мира по гребле привлечет в регион потоки иностранных туристов.

«Для Алтайского края это очень значимое мероприятие. Этот крупный международный проект будет работать, что называется, в долгую. Гребля на байдарках и каноэ может стать еще одним массовым увлечением россиян, какими сегодня являются футбол и хоккей. Приезд именитых спортсменов станет своего рода импульсом для ребятишек, для молодежи нашего края, чтобы у себя дома, на своей прекрасно оборудованной площадке, заниматься под руководством достойных тренеров этим красивым и мужественным видом спорта», – считает депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

По мнению парламентария, помимо популяризации спорта и здорового образа жизни, построенная инфраструктура гребного канала поможет дальнейшему благоустройству как Барнаула, так и Алтайского края в целом, будет способствовать приходу новых инвесторов в регион.

Первый зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин также выразили уверенность, что для Алтая и Сибири в целом этап Кубка мира по гребле станет не менее ярким и символичным событием, чем Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу.

«К чему нас побуждают? Чтобы мы закрылись, обиделись на всех, отозвали наших спортсменов, наших эмиссаров из международных спортивных институтов. А мы же наоборот – покажем, насколько хорошо можем проводить и организовывать соревнования, подтвердим свою высокую репутацию», – прокомментировал сообщение о проведении Кубка мира ICF в Барнауле Карелин.

Его поддержал и Фетисов.

«Для Алтая и всей Сибири это станет большим событием, и, у меня нет сомнений, что спортсмены и болельщики будут приятно удивлены сибирским гостеприимством, запомнят это событие на всю жизнь. Ведь Сибирь до сих пор в представлении многих людей за пределами РФ – это такое холодное, страшное место. И очень важно, что такими соревнованиями мы помогаем открывать миру регионы нашей страны», – сообщил он.