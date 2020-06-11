КРЭТ отказался останавливать выпуск ИВЛ «Авента-М»

11.06.2020, 15:48, Новости дня

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) продолжает выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, заявили в концерне.

«КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ «Авента-М» и продолжает их выпуск в соответствии с госконтрактом. Причин отказываться от этих планов на текущий момент у компании нет», – передает ТАСС сообщение КРЭТ.

Подчеркивается, что до завершения проверок временные ограничения затронули только ограниченную партию аппаратов ИВЛ, а не всех.

Между тем, накануне сообщалось, что КРЭТ начал отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента-М», выпущенные Уральским приборостроительным заводом.

9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М».

Росздравнадзор приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, которые произведены с 1 апреля 2020 года.