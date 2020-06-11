 

Шереметьево и еще девять аэропортов обратились за субсидиями

11.06.2020, 15:48, Новости дня

Росавиация приступила с 4 июня рассмотрению заявок от 10-ти российских аэропортов на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения доходов в результате падения объема перевозок во время коронавируса.

«В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Документы указанным аэропортам будут подписаны на следующей неделе после завершения проверки.

Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за последствий коронавируса.

Первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей. 



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