Названа важнейшая причина хронической болезни легких у некурящих

11.06.2020, 15:30, Разное



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Хронический бронхит и эмфизема – хорошо известные, но устаревшие формулировки диагнозов. Сегодня эти состояния объединяет хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Это прогрессирующее заболевание, главная характеристика которого – ограничение тока воздуха в дыхательных путях. Ее основные симптомы – нарастающая одышка и кашель.

ХОБЛ болеют около 10% населения планеты, это одна из важнейших причин инвалидности и смертности. В России, по официальным данным 2011 года, от ХОБЛ страдает не менее 1,7% населения (около 2,4 миллионов), но расчетные данные говорят, что количество может достигать 11 миллионов человек.

Основная причина ХОБЛ – курение. Ученые решили выяснить, почему эта болезнь в четверти случаев развивается у некурящих. Новое исследование, в котором авторы предлагают анатомические предпосылки появления ХОБЛ, опубликовано в JAMA.

Ученые проанализировали сканы, полученные при помощи компьютерной томографии у 6500 человек. Их главным выводом стало то, что к развитию ХОБЛ склонны люди, у которых дыхательные пути недостаточно велики по отношению к объему легких. Этот феномен несоответствия называется дисанапсис. Он сопровождается ухудшением работы легких.

Дисанапсис был связан с увеличением риска ХОБЛ в восемь раз.



Эта болезнь может предшествовать раку легкого даже у некурящих

Ученые считают, что ХОБЛ – серьезный самостоятельный фактор риска рака легкого. Курение на фоне ХОБЛ почти не увеличивает риск онкологического диагноза.

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«Наше исследование показало, что бронхиальное дерево недостаточного размера ухудшает процесс дыхания и делает человека уязвимым к ХОБЛ со временем», – рассказал Бенджамин Смит (Benjamin M. Smith), доцент Колумбийского университета, соавтор исследования.

Ученые утверждают, что дисанапсис – один из крупнейших факторов риска ХОБЛ, наряду с курением. Считается, что это явление развивается в раннем возрасте, когда скорость роста бронхов начинает несколько отставать от роста легких. Но о его причинах практически ничего не известно. Дисанапсис был открыт в 1970-е годы, его влияние на здоровье долго оставалось неясным.

Новое исследование поддерживает теорию развития ХОБЛ, которая была выдвинута ранее. Согласно ей, есть два пути развития болезни: вследствие курения и воздействия других токсинов и из-за дисфункции дыхательной системы.