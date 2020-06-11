 

Экс-супруга Ефремова Ксения Качалина призвала простить его «за гениальность»

11.06.2020, 15:30, Разное

Четвертая супруга Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина выступила в защиту бывшего мужа. Она попросила простить ему смертельное ДТП «за гениальность».
В программе «Прямой эфир» Качалина назвала кадры с места аварии «ужасающими», а лобовое столкновение автомобилей, произошедшее по вине Ефремова, – «суицидом». Актриса подчеркнула, что соболезнует родным и близким погибшего, но полагает, что Ефремову следует все простить, поскольку он является «гениальным» человеком. По мнению экс-супруги режиссера, его не нужно сажать в тюрьму, ведь каждый имеет право на ошибку. Качалина назвала знаменитость «гениальным актером», способным сделать что угодно, а также призналась ему в любви.

Гости программы сделали вывод о неважном виде героини, отметив, что ей нужно обратиться за помощью к психиатру, пишет «Слово и Дело».



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