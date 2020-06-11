ЦИК принял более 500 тыс. заявок на участие в дистанционном голосовании по Конституции

11.06.2020, 15:17, Новости дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что с 5 июня принято около 750 тыс. заявлений на голосование по поправкам к Конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в системе «Мобильный избиратель». Более 500 тыс. из них – заявления жителей Москвы и Нижегородской области.

«По состоянию на сегодняшнее утро принято 749 тыс. 59 заявлений, в том числе заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения», – сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по изменениям в конституции, передает ТАСС.

По ее словам, 240 тыс. 446 заявлений поступило от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования. Кроме того, ЦИК принял 508 тыс. 613 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы и Нижегородской области. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

Она отметила, что комиссия также продолжает сбор заявлений о голосовании на дому.

«Уже больше 19 тыс. человек хотят проголосовать на дому. Очень динамично идет сбор. Люди научились и полюбили эти современные виды голосования», – подчеркнула глава ЦИК.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Глава рабочей группы по наблюдению за голосованием Максим Григорьев, в свою очередь, сообщил, что на каждом участке для голосования будут задействованы по 5-6 наблюдателей, передает РИА «Новости».

«Как мы видим, организационные принципы обеспечения наблюдения за голосованием, прежде всего – это максимальный охват наблюдения во все дни голосования. Мы исходим из того, что во все дни голосования будет задействовано на каждом участке 5-6 наблюдателей. На самом участке 2-3 человека, и 3-4 для наблюдения за выездным голосованием», – сказал Григорьев.

По его словам, особенное внимание уделят наблюдению за электронным голосованием.

Памфилова сообщила также, что возможность проголосовать на дому будет у россиян на протяжении всех дней голосования по поправкам к конституции.

«У нас на протяжении всех семи дней голосования действует опция – голосование вне помещения, то есть на дому. Те, кто не могут покинуть квартиры или свои дома. Она действует все 7 дней, и тут мы гарантируем полный контроль, полную безопасность», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ также призвала всех критиков, которые не верят в безопасность голосования, но искренне хотят, чтобы оно прошло достойно, принять участие в процедуре в качестве наблюдателей – чтобы лично убедиться в соблюдении всех норм.