Эксперт объяснил решение Вакарчука покинуть Раду

11.06.2020, 15:17, Новости дня

«Вакарчук решил не ждать полного краха своей партии и посвятить себя заработку денег в шоу-бизнесе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя решение лидера украинской партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука отказаться от кресла парламентария Верховной рады.

«Политика – чуждая для Вакарчука среда, где он чувствует себя дискомфортно. Он первый раз зашел в Раду депутатом от «Нашей Украины» еще при президенте Ющенко. Год пытался понять, где он оказался и что с ним происходит. Проявил себя как типичный депутат-заднескамеечник. Были ожидания, что после школы политического лидерства в Стэнфорде Вакарчук станет поживее, но этого не случилось», – рассказал украинский политолог Андрей Золотарев.

Эксперт напомнил, что электорат партии «Голос» преимущественно проживает на западе Украины, но сейчас его «доедает» партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». «И, судя по социологическим опросам, «Голос» уступает даже непарламентской партии Анатолия Шария», – отметил собеседник.

«Потому Вакарчуку становится очевидна политическая бесперспективность этого проекта. Вакарчук решил не ждать полного краха и посвятить себя заработку денег в шоу-бизнесе, что у него получалось гораздо лучше», – подчеркнул Золотарев.

Эксперт также предположил, что бенефициары партии в лице бизнесмена Джорджа Сороса и олигарха Виктора Пинчука теперь займутся поиском «нового хедлайнера проекта», поскольку «свято место пусто не бывает».

«Возможно им станет Сергей Рахманин, в прошлом один из лучших политических аналитиков Украины, но в Раде он выглядит бесцветным и невнятным политиком. Потому переломить тенденцию одноразового политического проекта «Голос» он вряд ли сможет», – резюмировал Золотарев.

В четверг председатель украинской парламентской партии «Голос», лидер группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.

«Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», – сказал Вакарчук.

В конце февраля Вакарчук заявил, что решил оставить должность парламентария и вернуться к общественной деятельности.

В прошлом году украинская партия «Голос» призывала Украину выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».