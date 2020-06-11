В Роспотребнадзоре назвали процент «бесполезных» антисептиков

11.06.2020, 15:16, Новости дня

Около 15% всех антисептических или дезинфицирующих средств, которые поступают на проверку в Роспотребнадзор для получения сертификата, неэффективны, сообщил замдиректора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов.

Шестопалов сообщил на обсуждении в Совете по правам человека, что «не менее 15% из тех (антисептиков), которые к нам поступают на исследование, не демонстрируют должного эффекта», передает РИА «Новости».

«Это касается и тех средств, которые применяются для обработки поверхности, но такая же проблема существует и для кожных антисептиков», – сказал он.

Отмечается, что производить средства стали организации, которые ранее этим не занимались.

По его словам, перед применением средств дезинфекции необходимо потребовать сертификат Роспотребнадзора у поставщика, а также инструкцию по его применению.

Ранее Роспотребнадзор назвал главные ошибки при дезинфекции.