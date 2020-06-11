Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в родном селе под Рязанью

11.06.2020, 15:16, Новости дня

Водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили рядом с могилой отца в его родном селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области, сообщили в администрации района.

В администрации сообщили, что «похороны завершились, родственники проводят поминки узким кругом», передает ТАСС.

Отмечается, власти предоставили пришедшим на похороны защитные маски, на церемонии дежурил фельдшер, возле места прощания находился автобус с кондиционером – в четверг в Рязанской области установилась 30-градусная жара.

Напомним, в понедельник вечером Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Сам актер находится по домашним арестом. В четверг его доставили на допрос.