 

Украина выразила надежду на получение от ВБ 1 млрд евро

11.06.2020, 15:16, Новости дня

Украина в течение месяца рассчитывает получить кредит от Всемирного банка (ВБ) кредит в размере 1 млрд евро, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Относительно Всемирного банка, мы рассчитываем получить деньги в течение одного месяца. Основным индикатором было подписание меморандума с МВФ. После этого все наши финансовые партнеры подтвердили свои намерения профинансировать Украину, в том числе Всемирный банк. (…) 1 млрд евро», – приводит слова главы украинского правительства РИА «Новости».

Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Однако глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в течение трех-четырех лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов МВФ.

При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что МВФ продолжит давить на украинские власти и «доить их как дойную корову» в своих целях.



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