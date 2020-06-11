Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

11.06.2020, 15:15, Новости дня

Около 60 процентов планирующих туристические поездки россиян заявили о решении изменить привычки в путешествиях после пандемии, следует из опроса сервиса Ostrovok.ru. Но остальные не планируют менять свои привычки – среди них 53 процента мужчин.

Пандемия и самоизоляция сильно изменили планы — путешествия не состоялись, судьба авиабилетов оставалась под вопросом, привычным стали маски, антисептики и перчатки.

Уже сейчас почти треть опрошенных намерена при выборе авиабилетов выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены, еще одна четверть собирается бронировать отели по возвратным тарифам.

Каждый пятый собирается оформлять медицинскую страховку на время путешествия, а еще 16 процентов опрошенных приобретут дополнительную страховку от невыезда.

Около 17 процентов опрошенных собираются использовать санитайзеры в поездках, еще 8 процентов намерены носить маску в транспорте. Около 10 процентов исключат посещения массовых мероприятий и скоплений людей, еще 10 процентов станут реже ходить в кафе и рестораны. Около 7 процентов намерены брать в аренду автомобиль, чтобы не пользоваться общественным транспортом во время путешествия.

Согласно исследованиям "Работа.ру" и "Сберавто" больше половины россиян планируют провести отпуск, и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России. По итогам опроса из всех регионов страны 52 процента россиян планируют отдых этим летом, а остальные в летний отпуск не пойдут. Из запланировавших отпуск 31 процент планирует путешествие по стране, 18 процентов проведут отдых на даче, еще 20 процентов надеются на отдых за рубежом, а 18 процентов останутся отдыхать дома.