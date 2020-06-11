Смоленские волонтеры выходили сильно покалеченного Мухтара

11.06.2020, 15:15, Новости дня

ГТРК "Смоленск" в рамках проекта "Обрети друга" сегодня рассказывает о ласковом и общительном псе Мухтаре. В свое время человеческая жестокость едва не стоила ему жизни. Своевременная помощь волонтеров помогла собаке выжить.

Мухтара принесли в волонтерский центр "Забота о животных" зимой. Пес был сильно покалечен — множественные гематомы, переломы, отсутствие зубов. А дальше, череда операций, месяцы восстановления и вот уже пес виляет хвостом.

Ольга Данченкова, волонтер и куратор Мухтара рассказала: "Сейчас собака уверенно ходит на трех лапах. На счет четвертой большие вопросы. Она очень хорошо настроена к людям, несмотря на то, сколько всего пережила. Понимает все с первого слова, с ней нужно разговаривать".

Сейчас Мухтар живет у волонтера Анны. Он активный и общительный. Уже приучен к жизни в квартире. Ему примерно 2 с половиной три года. Зоозащитники очень надеются, что появится добрый и отзывчивый человек, который заберет Мухтара в свой дом.

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ГТРК "Смоленск"