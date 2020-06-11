 

Автор “Гарри Поттера” впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

11.06.2020, 15:15, Новости дня

Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся на весь мир благодаря "Гарри Поттеру", решила признаться в сексуальном насилии, совершенном над ней 20 лет назад. Об этом автор рассказала в эссе, опубликованном на ее сайте.

Роулинг заявила, что столкнулась как с домашним, так и сексуальным насилием. По ее словам, она молчала не из-за стыда, а из-за того, что воспоминания приносят ей боль. Кроме того, писательница чувствует ответственность перед своей дочерью, которая является частью этой истории.

Джоан рассказала, что ее первый брак был жестоким. Она отметила, что оставленные шрамы не заживают по сей день. Известно, что первым мужем писательницы был тележурналист Жорж Арантиш, который страдал наркотической зависимостью.

К слову, на Джоан Роулинг обрушилась критика после того, как она публично высказалась об опасности замены биологического пола гендером. Слова писательницы вызвали негодование со стороны актеров Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон, Эдди Редмейна.



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