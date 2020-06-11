 

Галкин отреагировал на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

11.06.2020, 15:08, Новости дня

Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи со вспышкой коронавируса.

Накануне СМИ сообщили, что среди звезд, которые попросили у государства помощи в связи с пандемией, якобы оказалась и Пугачева. 

Галкин на своей странице в Instagram заявил, что Пугачева не обращалось за помощью.

«У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству», – сказал он.

Галкин подчеркнул, что они с супругой «немножко накопили», поэтому могут себе позволить посидеть в период коронавируса без работы. 

«Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Нам не нужна материальная помощь от государства», – сказал он. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Июн 2020 в 1:04 PDT

Напомним, в конце мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.

В ответ продюсер заявил, что его слова вырвали из контекста. Он также сообщил, что не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность. 

Певица Валерия также опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ. При этом она также заявила, что Шнуров якобы «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Россия обжаловала решение суда Гааги по выплате экс-акционерам ЮКОСа

25.05 / Глава Партизанска помог эвакуировать людей из горящей больницы

28.05 / Число выздоровевших от коронавируса в РФ превысило 150 тыс. человек

29.04 / Шойгу назвал сроки начала работы призывных комиссий

15.05 / Лавров отреагировал на идею о введении выездных виз для россиян

28.05 / Назван способ восстановить мышцы после самоизоляции

19.04 / Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

12.05 / На Сочи Автодроме открылся новый сезон Российской серии кольцевых гонок

23.04 / Вирусологи выразили сомнение о пройденном пике заболеваемости COVID в России

01.05 / Названы разрушительные эффекты приема мужчинами анаболических стероидов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска