Галкин отреагировал на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
11.06.2020, 15:08, Новости дня
Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи со вспышкой коронавируса.
Накануне СМИ сообщили, что среди звезд, которые попросили у государства помощи в связи с пандемией, якобы оказалась и Пугачева.
Галкин на своей странице в Instagram заявил, что Пугачева не обращалось за помощью.
«У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству», – сказал он.
Галкин подчеркнул, что они с супругой «немножко накопили», поэтому могут себе позволить посидеть в период коронавируса без работы.
«Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Нам не нужна материальная помощь от государства», – сказал он.
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Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!
Напомним, в конце мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.
В ответ продюсер заявил, что его слова вырвали из контекста. Он также сообщил, что не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность.
Певица Валерия также опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ. При этом она также заявила, что Шнуров якобы «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
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