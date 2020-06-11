 

Условиям второго этапа ослабления карантина не соответствует каждая третья область Украины – Минздрав

11.06.2020, 15:01, Новости дня

Условиям второго этапа ослабления карантина не соответствует каждая третья область Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные 11 июня.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни, в Закарпатье, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

По этой же причине требованиям смягчения карантинных ограничений не отвечает и Киев.

Нормы загруженности больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся на удовлетворительном уровне во всех регионах Украины.

Данные по ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму у Минздрава отсутствуют.

Фото: moz.gov.ua

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут усилить, если ситуация с заболеваемостью ухудшится в более чем 10 областях.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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