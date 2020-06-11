Подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Украины Кожару снова взяли под стражу

11.06.2020, 15:01, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер”, бизнесмена Сергея Старицкого, снова взят под стражу. Об этом в Facebook сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая.

“Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие”, – написала она.

Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда.Есть ещё надежда на наше правосудие. Posted by Katerina Starytska on Neljapäev, 11. juuni 2020

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.