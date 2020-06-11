Трамп пообещал не переименовывать военные базы, названные в честь конфедератов

11.06.2020, 14:54, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп объявил, что военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, существовавшей на территории США в 19-м веке, не будут переименованы.

В серии заявлений и твитов, опубликованных в среду, президент отверг предложение переименовать десять баз Армии США, заявив, что «Америка готовила и дислоцировала своих героев на этой священной земле и победила в двух мировых войнах».

«Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих величественных и легендарных военных объектов», – добавил Трамп, отметив, что подобное переименование станет искажением американской истории.

На встрече с пятью афроамериканскими сторонниками в зале заседаний кабинета, президент отказался отвечать на вопросы журналистов о том, почему необходимо защищать Конфедерацию.

Комментарии президента по поводу названий баз появились через два дня после того как министерство обороны США сообщило, что глава Пентагона Марк Эспер и министр армии Райан Маккарти «открыты для двухпартийной дискуссии» об изъятии имен конфедератов.

«Мы должны чтить то, что там происходило, а не переименовывать, – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, когда журналисты попросили ее прокомментировать заявление Трампа. – Президент считает это совершенно пустой затеей».

Макэнани выразила негодование в связи с тем, что кто-то может решить, что такие базы, как Форт-Худ в Техасе и Форт-Брэгг в Северной Каролине (названные в честь генералов Конфедерации) «каким-то образом по своему характеру являются расистскими».

Люди, выступающие за переименования, настаивают, что больше нельзя мириться с тем фактом, что базы носят имена лидеров восстания сторонников рабства против США.

Одиннадцать Конфедеративных Штатов Америки проиграли четырехлетнюю Гражданскую войну против 25 штатов, оставшихся верными Союзу. По оценкам историков, конфликт унес жизни примерно 750 тысяч человек.

«Где провести черту? Мне сказали, что фильм “Унесенные ветром” больше нельзя найти в сети НВО», – сказала Макэнани.

Отметив, что отцы-основатели США также были рабовладельцами, она спросила, нужно ли также переименовать институты, носящие имена первых президентов, включая Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона.

Вопрос о переименовании военных баз был поставлен после того, как ВМС США запретили выставлять флаги Конфедерации и связанные с ними символы повстанческого движения на своих базах и кораблях.

За последние недели по всей стране посвященные конфедератам памятники были обезображены, демонтированы или снесены, когда десятки тысяч демонстрантов вышли на улицу после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе в знак протеста против продолжающихся притеснений афроамериканцев.