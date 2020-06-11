Кто вносит раскол в российское общество?

11.06.2020, 14:54, Новости дня

Заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сделанное им накануне в интервью «Аргументам и фактам», о том, что Запад стремится дестабилизировать обстановку в России в преддверии назначенного на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

У экс-главы ФСБ в избытке нашлось как ярых сторонников, так и критиков.

По мнению Патрушева, страны Запада, собираются в том числе «провоцировать националистические и сепаратистские настроения» в российских регионах через некоммерческие организации (НКО).

«Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций, – утверждает он. – Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием».

По данным секретаря Совбеза, за период с 2015 по 2019 годы НКО, которые «участвуют в политической деятельности», якобы только официально получили от иностранных спонсоров «порядка» 4 млрд руб. Никакой конкретизации не последовало, при этом Патрушев убежден, что в действительности суммы финансирования правозащитных организаций существенно выше, однако использование скрытых схем финансирования, «серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России».

Напомним, в 2013 году президент Владимир Путин интервью журналистам немецкой телекомпании ARD сказал, что российские НКО всего за 4 месяца получили «почти миллиард долларов из-за рубежа». Получается, что тогда финансирование правозащитников было не в пример больше.

Независимые наблюдатели также отмечают, что секретарь Совбеза забыл упомянуть, что помимо оппозиции против поправок в Основной закон страны выступают и коммунисты РФ, которых, по логике чиновника, также можно обвинить в продажности Западу.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы Валерий Борщев в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что именно «протаскиваемая всеми правдами и неправдами Кремлем» поправка об обнулении президентских сроков стала вызовом вызов обществу. На его взгляд, несменяемость власти – одна из основ тоталитарных государств, убивающая саму идею демократии.

«Поэтому сторонники демократических ценностей не приняли эти поправки, и общество действительно раскололось, – добавил он. – Как известно, КП РФ тоже не хочет голосовать за поправки, их тоже не устраивает продление сроков правления Путина. Так что, то, о чем говорит Патрушев, – это политика из прошлого века, из советского периода, когда все беды в стране объясняли происками Запада. Раньше это иногда срабатывало, сейчас выглядит убого».

По сообщениям СМИ, учителей московских школ вынуждают голосовать за поправки в Конституцию. Несколько преподавателей признались, что руководство угрожает в противном случае уволить их.

Дискуссии об отношении к голосованию носят чисто внутри российский характер, подчеркнул Валерий Борщев: «Раскол произведен идей несменяемости власти. Это напугало и отвратило многих. Запад тут не причем. А Патрушев просто всех, кто не приемлет обнуления президентских сроков, огульно причисляет к тем силам, которые подвержены влиянию Запада. Это использование старых штампов, которые давно уже не работают».

Руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман согласен, что реальный раскол в российское общество внесли именно российские власти. Как ему представляется, это вызвано не только с конституционными поправками, но и всей кремлевской политикой последних лет.

«Одно из их преступлений перед историей заключается как раз в том, что они вместо того создавать единую страну, ее раскалывают, – считает он. –Раскалывают ее даже в тех моментах, в которых она как бы не хотела раскалываться. Прежде 9 мая был для нашей страны реальным днем народного единства. Люди испытывали общие чувства. Власти все опошлили своими картонными Рейхстагами и прочей дрянью».

А сейчас представители Кремля совершенно открыто объявляют врагами всех тех, кто выступает против них, в том числе и по вопросу голосования по изменению Конституции, констатировал Леонид Гозман: «Вообще поведение властей выдает в них очень испуганных людей, которые везде видят опасность и пытаются от нее спрятаться. А борются они прежде всего с внутренними врагами. То же, о чем рассуждает Патрушев, абсолютно в логике их действий и, конечно, не имеет никакого отношения к реальности».

Все в лучших традициях российской пропаганды – валить все на Запад и тех, кто выполняют его указание, заключил политик.