Эксперты рассказали об информационных атаках на Конституцию

11.06.2020, 14:53, Новости дня

«Озабоченность вызывает давление на членов избиркомов, чтобы они не ходили на работу. Здесь явно вопрос юридической ответственности. И это лишь одна из попыток сорвать голосование, которая, как и все остальные, безусловно, обречена на провал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя информационную кампанию против голосования по поправкам в Конституцию.

«С приближением даты голосования по поправкам в Конституцию в информационном пространстве появляется все больше фэйковых новостей и сообщений, – сказал член Общественной палаты Максим Григорьев. – Мы видим, как это происходит, как распространяются откровенно лживые утверждения, которые легко проверить и установить, что они не соответствуют истине».

Например, распространяется дезинформация о том, что якобы журналисты не смогут находиться на избирательных участках, и что их якобы «отрезали» от избирательного процесса, продолжил собеседник. «Это абсолютная неправда. В решении Центризбиркома о том, как будет проводиться голосование, прямо указано, где будут находиться представители СМИ. И таких примеров хватает. Мы видим, что это делается намеренно», – подчеркнул Григорьев.

«Особенную озабоченность вызывает давление на членов избирательных комиссий, чтобы они не приходили на работу. На мой взгляд, здесь вполне просматривается вопрос, связанный с юридической ответственностью. Это очевидная попытка сорвать голосование, которая, безусловно, обречена на провал», – поделился эксперт.

Точно так же, по его словам, распространяется фэйковая информация о том, что Совет Европы и Венецианская комиссия выступили против голосования в России. Все попытки инициировать правовую экспертизу поправок в структурах Совета Европы потерпели неудачу. Петиция даже не была принята к рассмотрению, и уже сейчас очевидно, что оспаривание поправок в Венецианской комиссии юридически бесперспективно. Особенно странно это выглядит с учетом того, что на голосование выносится вопрос о приоритете Конституции РФ над нормами международного права, констатировал Григорьев.

«Если говорить о безопасности голосования на рубеже выхода РФ из периода распространения коронавируса, на мой взгляд, меры, которые предусмотрены избирательными комиссиями, носят исчерпывающий характер. Я говорю и о индивидуальных средствах защиты, и о бесконтактном характере голосования. Ну а кроме того, наши общественные наблюдатели будут в постоянном режиме проверять, как обеспечивается безопасность граждан в ходе голосования. Поэтому все эти ссылки на коронавирус, которые сейчас вбрасываются, совершенно очевидно носят характер намеренной провокации. Голосования прошли уже в 11 странах мира, и те меры безопасности, которые мы применяем в России, существенно обширней и глубже, чем те, которые применялись в тех же Польше, Франции и Южной Корее», – заключил эксперт.

«Идет колоссальное информационное политическое противостояние», – согласился Григорьевым директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод.

«Участвуют в этом представители несистемной оппозиции, ряд СМИ и общественных деятелей, не говоря уже о внешних политических силах. Тем не менее, манипуляторам не удается изменить настрой россиян. Есть статистические данные, которые показывают, что более 67% населения намерены участвовать в голосовании и свыше 90% информированы о голосовании, и о грядущей реформе», – сказал Брод газете ВЗГЛЯД.

В ход пускают самые изощренные мифы, которые перевирают правовые нормы и процедуры, отметил эксперт. В частности, через соцсети распространяется дезинформация о том, что якобы в магазины поступило издание Конституции с уже внесенными поправками. На обложке действительно было написан 2020 год, но содержание никто не показывал, подчеркнул собеседник.

«Новое издание Конституции действительно вышло в этом году, но там была лишь поправка в отношении присоединения Крыма. И подобных фейков сейчас всплывает предостаточно», – заметил Брод.

Он также напомнил об абсолютно навязанной дискуссии в отношении якобы имеющей место незаконной агитации в пользу поправок.

«Ни закон о поправках к Конституции, ни порядок голосования не устанавливают разделения на информирование и агитацию. Есть лишь положение об информировании о поправках, чем и занимается Центральная избирательная комиссия. На телеканалах демонстрируются социально ориентированные ролики, в которых выступают деятели науки, культуры, рядовые граждане, рассказывают о значимости поправок. Нигде не говорится о том, что мы призываем прийти и проголосовать за поправки. Это невозможно, голосование абсолютно добровольное, без принуждения», – отметил собеседник.

«Мы видим, что информационный накат продолжается. Видимо будут оспариваться и результаты голосования. Отмечу, что информационная атака не способна помешать ходу голосования. Избирательная система работает. Около миллиона человек будут обеспечивать ход голосования, есть резерв из как минимум 200 тысяч человек. Поэтому никаких срывов, уверен, не произойдет. Ну а мы, как общественники, будем выявлять фейки и доводить объективные данные до СМИ и граждан России», – резюмировал Александр Брод.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.