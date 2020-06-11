 

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов

11.06.2020, 14:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг днем ускорили падение, цена нефти марки Brent снизилась на 4,27% и опустилась ниже 40 долларов за баррель.

К 15.06 четверга цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 4,27% – до 39,95 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также дешевеют на 4,9%, составив 37,67 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Мировые цены на нефть начали снижаться в четверг утром из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США.



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