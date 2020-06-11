 

«В прозрачной блузке на голое тело»: Дарья Мороз продемонстрировала волнующую фотографию

11.06.2020, 14:53, Разное

Дарья Мороз продемонстрировала пикантную фотографию. Поклонники восхитились смелостью актрисы.
На своей странице в Instagram Дарья Мороз поделилась пикантным снимком, который понравился многим подписчикам. На фотографии актриса одета в прозрачную блузку розового оттенка, не скрывающую грудь. Образ дополнила темным пиджаком и брюками черного цвета. Актриса смотрит в камеру очень соблазнительно и из-за томительного взгляда подписчики назвали кадр «бомбой». Фотографию Дарья Мороз подписала просто: «Когда цветы прорастают под кожу».

Поклонникам снимок очень понравился. Они написали актрисе много комментариев, где назвали ее шикарной красоткой. Также фанаты спрашивали о здоровье знаменитости, ведь она не так давно болела коронавирусом. Информация об этом была в нескольких источниках, но Дарья Мороз ее никак не комментировала.



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