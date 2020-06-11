 

Елизавета II впервые за время карантина приняла участие в видеоконференции

11.06.2020, 14:52, Разное

С момента введения в Великобритании карантина все обязательства представителей королевской семьи выполняются онлайн. Особенно в этом преуспели Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые регулярно выходят в эфир при помощи Zoom. Теперь же настала очередь и Ее Величества: некоторое время назад Елизавета II приняла участие в видеоконференции вместе со своей дочерью, принцессой Анной. Они в течение 20 минут пообщались с четырьмя медработниками и узнали, как изменилась их жизнь в период локдауна. Таким образом монарх и принцесса отметили проводимую в Англии Неделю врачей. 

Мне невероятно интересно слушать ваши истории и рассказы. Я впечатлена теми результатами, которых вам удалось уже достичь. И я рада, что смогла присоединиться к этому разговору сегодня, – отметила Елизавета II.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)11 Июн 2020 в 2:40 PDT

Ранее в условиях самоизоляции Елизавета II использовала в качестве средства для общения исключительно телефон, причем самый что ни на есть олдскульный. Например, в марте она созвонилась с премьер-министром Борисом Джонсоном, и фотографии с этого разговора облетели сеть. 

Королева Елизавета II и Борис Джонсон

Напомним, с середины марта Елизавета II вместе с принцем Филиппом находится на изоляции в Виндзорском замке. Несмотря на то что герцог Эдинбургский предпочитает поместье королевской четы в Сандригеме, в графстве Норфолк, для карантинной резиденции оно не подошло. Всего на данный момент королеве и ее супругу прислуживает 22 человека (тогда как в обычное время в замке работало около 150 человек), которые также находятся на территории замка и до конца карантина не могут посещать свои семьи. Запрет на визиты к родным был озвучен мастером королевского двора, 62-летним Тони Джонстоном-Бертом – при помощи специальной служебной записки, направленной всем придворным. Такие меры были приняты в целях безопасности монархов. Подробнее почитать о том, как проходит карантин Ее Величества, можно в нашем материале.

Виндзорский замок



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