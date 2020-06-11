В ДТП с полицейским автомобилем под Краснодаром пострадали семь человек

11.06.2020, 14:48, Новости дня

При столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае пострадали семь человек, сообщил руководитель управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС города Горячий Ключ Сергей Крикунов.

«Семь пострадавших», – передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что под Горячим Ключом столкнулись полицейский автомобиль и легковая машина.

В Воронеже во вторник вечером полицейский сбил троих пешеходов, один из них погиб. Полицейского задержали.