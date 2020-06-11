 

Как ФСБ за 10 лет подчинила себе все государственные институты России – доклад центра “Досье”

11.06.2020, 14:45, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗа последние 10 лет Федеральная служба безопасности России преимущественно силовыми методами установила контроль почти над всеми государственными институтами в стране. К такому выводу пришли авторы исследования о деятельности ФСБ, которое 11 июня опубликовал расследовательский центр “Досье” Михаила Ходорковского.

В том числе в “зависимость” от ФСБ попали Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие силовые структуры в РФ. Кроме того, представители ФСБ регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. 

Как отмечается в докладе, представители ФСБ “системно участвуют в коррупционной деятельности” и, по сути, контролируют почти весь рынок нелегальных банковских операций в России. Доход от этой деятельности получают отдельные сотрудники спецслужбы.

Кроме того, в ФСБ существует неофициальный прайс-лист для частных клиентов: за $100 сотрудник спецслужбы может составить досье на физическое лицо, за $1000 – предоставить распечатку телефонных разговоров абонента сотовой связи с указанием геолокации, за $3000 – взломать аккаунт в соцсети или мессенджере. Также в части доклада, посвященной коррупции в ФСБ, говорится, что высокопоставленные сотрудники ведомства получили 126 дач в Подмосковье.

Информацию для доклада журналисты центра “Досье” собирали больше года, в его основу легли как сведения из открытых источников и данные из документов различных ведомств, так и сведения, полученные в ходе интервью с десятками экспертов, среди которых – бывшие и действующие сотрудники советских и российских силовых ведомств и спецслужб. 

Изучив эти сведения, авторы пришли к выводу, что ФСБ также выполняет функции репрессивного аппарата, который работает как против оппозиционно настроенных граждан, так и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков, по тем или иным причинам неугодных Кремлю, причем методы, которые использует ФСБ, зачастую нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ.

При этом внутренняя трансформация, в результате которой ФСБ перестает быть лишь политическим инструментом в руках Кремля и становится независимым источником политических решений, представляет, по мнению авторов доклада, угрозу для всего российского общества – несмотря на то, что на сегодняшний день уровень репрессий в России “существенно ниже”, чем во времена СССР. 

Заявленная цель доклада состоит в том, чтобы исследовать работу ФСБ, оценить степень ее влияния на политическую и экономическую жизнь страны, изучить системные проблемы, с которыми сталкивается спецслужба. По заявлению составителей, это первая за всю историю ФСБ попытка детально исследовать и описать работу спецслужбы. В докладе также представлены предложения по реформированию ФСБ.

Авторы отмечают, что “легитимная сторона деятельности ФСБ” (необходимые и оправданные задачи по противодействию терроризму и иностранным разведкам) не являлась предметом доклада, а информация, которая может нанести ущерб исполнению службой ее конституционных функций, не разглашалась.

Федеральная служба безопасности России была сформирована в 1995 году и подчиняется напрямую президенту. В ее функции входят контрразведка, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение экономической безопасности и охрана государственных границ РФ.

Проект “Досье” был запущен Михаилом Ходорковским в январе 2018 года. Его цель – содействовать формированию правового государства и гражданского общества в России и оказывать противодействие журналистскими методами “кремлевской преступной группировке”, захватившей, по мнению участников проекта, власть в России.

 



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