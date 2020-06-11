 

Сотрудника Росгвардии уволили за угрозы подбросить москвичу наркотики

11.06.2020, 14:45, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСотрудника Росгвардии уволили после того, как он угрожал жителю Москвы подбросить наркотики “просто так”. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавшему мужчине сразу “принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты”.

В Росгвардии рассказали, что угрожавший сотрудник “слишком эмоционально воспринял произошедшее”, так как у него есть ребенок-инвалид, как и у женщины, которая пожаловалась на громкую музыку и вызвала полицию. 

Ранее в интернете появилось видео, на котором росгвардеец, находясь в квартире мужчины по имени Александр, грозится подкинуть ему наркотики.

“Поедешь в тюрьму, на зону, на пять лет. Хочешь? Просто так!” – угрожал силовик. Как писал “Блокнот”, наряд полиции вызвала соседка мужчины, из-за того, что он громко слушал музыку в пять часов вечера, однако на вызов приехали сотрудники вневедомственной охраны.

После публикации видео с инцидентом, который случился 6 июня, к Александру пришли “неизвестные сотрудники в штатском и попросили тихо-мирно удалить это видео”. Ролик удалили, но затем сосед мужчины Дмитрий решил снова его опубликовать, чтобы придать огласке случившееся.

“Человека прессуют, его трясет, за него некому заступиться. Я ему сказал – у тебя здоровья не хватит, а у меня хватит. Сотрудники Росгвардии имеют большую власть, но пользуются ей не так, как диктует закон. Они не разбираются в конфликте, а просто прессуют людей. Они не выписывают штраф, не говорят об аресте на 15 суток. При этом, мы ведь живем не где-то на окраине нашей родины, а в Москве! Сейчас мы видим, что происходит в Америке, как граждане выступают против полиции, у нас тоже есть на что обратить внимание”, – рассказал Дмитрий.

Статью 228 уголовного кодекса России о незаконном хранении, приобретении или сбыте наркотиков называют “народной” – по ней отбывает наказание большая часть российских заключенных. По мнению правозащитников и общественных деятелей, ее зачастую используют “как самый простой способ изолировать неугодного человека и сломать ему жизнь”.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / МАГАТЭ встревожено нарушением Ираном соглашения по атому

07.06 / Бегунья Кастер Семеня стала мамой. Или все-таки отцом?

31.05 / В торговом центре Благовещенска рухнул лифт с людьми

07.05 / ЦБ назвал возможный срок возвращения Urals к цене отсечения бюджетного правила

28.04 / В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у автомобилей

30.04 / Леонид Лубяницкий: памяти культового фотографа

25.04 / Криштиану Роналду пообещал “Ювентусу” отработать свой контракт до конца

13.04 / В Москве сделано более 315 тыс. тестов на коронавирус

25.04 / В Испании выясняют, как вирус проник в страну

08.05 / Священник напомнил об упоминании карантина в Библии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска