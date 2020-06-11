Сотрудника Росгвардии уволили за угрозы подбросить москвичу наркотики

11.06.2020, 14:45, Новости дня

Сотрудника Росгвардии уволили после того, как он угрожал жителю Москвы подбросить наркотики “просто так”. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавшему мужчине сразу “принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты”.

В Росгвардии рассказали, что угрожавший сотрудник “слишком эмоционально воспринял произошедшее”, так как у него есть ребенок-инвалид, как и у женщины, которая пожаловалась на громкую музыку и вызвала полицию.

Ранее в интернете появилось видео, на котором росгвардеец, находясь в квартире мужчины по имени Александр, грозится подкинуть ему наркотики.

“Поедешь в тюрьму, на зону, на пять лет. Хочешь? Просто так!” – угрожал силовик. Как писал “Блокнот”, наряд полиции вызвала соседка мужчины, из-за того, что он громко слушал музыку в пять часов вечера, однако на вызов приехали сотрудники вневедомственной охраны.

После публикации видео с инцидентом, который случился 6 июня, к Александру пришли “неизвестные сотрудники в штатском и попросили тихо-мирно удалить это видео”. Ролик удалили, но затем сосед мужчины Дмитрий решил снова его опубликовать, чтобы придать огласке случившееся.

“Человека прессуют, его трясет, за него некому заступиться. Я ему сказал – у тебя здоровья не хватит, а у меня хватит. Сотрудники Росгвардии имеют большую власть, но пользуются ей не так, как диктует закон. Они не разбираются в конфликте, а просто прессуют людей. Они не выписывают штраф, не говорят об аресте на 15 суток. При этом, мы ведь живем не где-то на окраине нашей родины, а в Москве! Сейчас мы видим, что происходит в Америке, как граждане выступают против полиции, у нас тоже есть на что обратить внимание”, – рассказал Дмитрий.

Статью 228 уголовного кодекса России о незаконном хранении, приобретении или сбыте наркотиков называют “народной” – по ней отбывает наказание большая часть российских заключенных. По мнению правозащитников и общественных деятелей, ее зачастую используют “как самый простой способ изолировать неугодного человека и сломать ему жизнь”.