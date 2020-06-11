Ефремова увезли на допрос из-за сбыта наркотиков

11.06.2020, 14:40, Разное

Днем 11 июня актера Михаила Ефремова увезли в Главное управление МВД. По данным телеграм-канала 112, звезду будут допрашивать в рамках уголовного дела по факту сбыта наркотиков.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал аварию на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, в котором находился артист, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины погиб. Звезду поместили под домашний арест до 9 августа.