 

– Ты откуда такая красивая? – Рудковская показала забавное видео с сыном

11.06.2020, 14:40, Разное

По словам продюсера, они поедут на пробы к создателю передачи Борису Грачевскому. Она надеется, что у ребенка все получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе.

Она выложила в свой инстаграм-аккаунт ролик с сыном. На кадрах они разыграли сценку. “Ты откуда такая красивая?” – спрашивает маму Саша. В видео Яна Рудковская предстала в коротком голубом платье. “Репетируем”, – отметила продюсер.



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