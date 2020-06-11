Мнение: Экологическая диверсия?

11.06.2020, 14:35, Разное

Норильская экологическая катастрофа продолжает вскрывать гнойники власти и бизнеса. И все больше выглядит запрограммированной или и восе спланированной экологической диверсией.

Выясняется, что в «Норникеле» еще в 2016 году прекрасно знали, что «резервуары имеют значительные дефекты (очевидно, в силу износа) и что возможно их разрушение «с залповым сбросом в водные объекты и на рельеф» нефтепродуктов».

И очеь нелепо выглядит отмазка, озвученная основным владельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным, что «катастрофу было невозможно предвидеть, потому что ее причиной, скорее всего, стало глобальное потепление. Дословно: «Предположительно произошло внезапное проседание свай из-за изменений в вечной мерзлоте. Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать».

Очевидно, что Потанин – не дурак. Но, видимо, считает дураками тех, кому он рассказывает байку про потепление. Дело в том, что резервуары ТЭЦ-3 стоят на сваях, которые упираются не в мерзлоту, а в скальное основание…

К слову, публикации, связанные Норильской экологической катастрофы, оказались очень востребованы читателями. Мой текст о вояже в Норильск на бизнес-джете «Норникеля» главы Росприроднадзор, прочитали более 250 тыс читателей. И текст оказался на вершине ТОПа самых читаемых публикаций «Новой» за последние семь дней.

Фотография отсюда и отюда